Tiyatro Eğitmeni Yağar, 'Tiyatro sadece sahne değil, özgüven demek'

Tiyatro Eğitmeni İpek Yağar, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘İşin Uzmanı’ programına konuk olarak moderatör Gülistan Kesik’in sorularını yanıtladı.

Tiyatronun küçük yaştaki çocuklara etkisi hakkında bilgiler veren Tiyatro Eğitmeni İpek Yağar, “Gençlerimiz ya da daha küçük yaştaki çocuklarımız tiyatro eğitimi alarak kendilerini daha rahat ifade etmeyi öğreniyorlar. Tiyatro sadece sahne önünde oyunculuk yapmak asla değil. Çocuklar bu tiyatro ve drama eğitimlerini alırken kendilerini ifade etmeyi, net bir şekilde söylemeyi, aktarmayı, daha özgüvenli olmayı öğreniyorlar. Bu yüzden tiyatro eğitimleri sadece sahneye çıkmak üzerine yapılmamalı. Yani velilerimiz, ailelerimiz çocuklarını drama kurslarına gönderirken “Hani tiyatrocu mu olacak bu çocuk?” deyip geri çekilmemeli. Çünkü o drama kursunda çocuklar kendi kişisel gelişimlerini daha rahat bir şekilde tamamlıyorlar. Bu şekilde tiyatronun destekleri çok büyük” diye konuştu.