TMMOB’dan ‘Kayseri Deprem Raporu’

Yazılı açıklamada, “10 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısı üyemizle ve bu üyelerimizin bağlı olduğu 14 meslek odasıyla arama ve kurtarma çalışmalarına katılım sağlanmasından, yardım malzemelerinin toplanmasına ve sonrasında hasar tespit çalışmalarına kadar tüm afet yönetim süreçlerinde işbirliği içerisinde olmaya gayret gösterdik” ifadelerine yer verildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından Kayseri Deprem Raporu yayımlandı ve Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremde yapılan faaliyetler açıklandı. Depremlerin hemen ardından, TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu ‘’Acil Dayanışma Çağrısı’’ gündemiyle toplandığının anımsatıldığı açıklamada, ilk olarak deprem bölgesi için gerekli olan, güvenli barınma, ilaç, giyecek, gıda, ısınma gibi acil ihtiyaçların karşılanması çalışması yürütüldüğü aktarıldı.

‘DEPREM ANINDA ASANSÖR KULLANIMI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRME YAPILDI’

Deprem anında vatandaşlara asansör kullanımıyla ilgili bilgiler verildiğinin de belirtildiği açıklamada, “Kayseri ilimiz, yaşanan depremlerden çok etkilenmiştir. Bu nedenle büyük tehlike oluşturan asansörlerin deprem anında kullanımıyla alakalı, Valiliğimizin bilgisi dahilinde, Belediyelerimizi ve basın kuruluşları aracılığıyla da kamuoyunu bilgilendirmek adına gerekli çalışmalar yapılmıştır. Makina Mühendisleri Odasına bağlı teknik personellerimiz, vatandaşlardan gelen talepler üzerine asansörlerin kontrollerini ücretsiz bir şekilde tamamlanmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu hasar tespit çalışmalarına gerekli teknik ve altyapı desteği birliğimiz tarafından verilmiştir. TMMOB Afet Koordinasyon Grubu oluşturulmuş olup, İl Koordinasyon Kurulları üzerinden ihtiyaç malzemelerinin bölgelere ulaştırılması sağlanmaktadır. Deprem sonrasında TMMOB Kayseri İKK olarak acil dayanışma çağrısı başlatmış olup, üyelerimizden gelen yardım malzemelerini afet bölgesine ulaştırma çalışmaları da sürekli bir şekilde yapılmaktadır” denildi.

Kayseri Deprem Raporu oluşturulmasına ilişkin yapılan açıklamada ise, “Kayserimizde yaşanan depremler, çevre illerde yaşanan depremleri hissetmenin dışına çıkarak merkez üssü depremler haline gelmiştir. İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası başta olmak üzere TMMOB’a bağlı 14 Meslek Odası ile Kayseri Tabip Odası, Veteriner Hekimler Odası ve Eczacılar Odamız bir araya gelerek ‘’Kayseri Deprem Raporu’’ oluşturulmuştur. Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin görüşleri alınarak, TMMOB’a bağlı odalarımızın yapmış olduğu sempozyum, çalıştay ve kongre gibi bilimsel çalışmaların sonuç raporları ile Kayseri 2021 İRAP raporu incelenerek yaklaşık bir ay gibi bir sürede raporumuz hazırlanmıştır. Bilgilendirmek ve alınması gereken önlemleri her detayı ile açıkladığımız raporumuz, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere ilçe belediyelerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmiştir. Depremin yıkıcı etkisi karşısında topyekûn mücadele etmek gerektiği bilinciyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kayseri İl Koordinasyon Kurulu olarak 10 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısı üyemizle ve bu üyelerimizin bağlı olduğu 14 Meslek Odasıyla; uzman üyelerimizin arama ve kurtarma çalışmalarına katılım sağlanmasından, yardım malzemelerinin toplanmasına ve sonrasında hasar tespit çalışmalarına uzman ekipler yönlendirilmesine kadar tüm afet yönetim süreçlerinde işbirliği içerisinde olmaya gayret gösterdik. Meslek Odaları olarak önceliğimiz; asrın felaketi olan deprem nedeniyle oluşan yaraları sarmaktır. Amacımız ise; bir daha yaşanmaması için neler yapılması gerektiği hususunda gerekli önlemlerin alınmasına katkı sağlamaktır. Kayseri ilimizde oluşabilecek büyüklüklerde depremleri ve sonrasını ayrıntılı olarak hazırladığımız rapor ekte tarafınıza iletilmiştir” ifadelerine yer verildi.

https://www.mmo.org.tr/kayseri/haber/kayseri-deprem-raporu-yayinlandi

Raporun tamamına ulaşmak isteyenler link üzerinden erişim sağlayabilir.