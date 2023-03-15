TMMOB'den korkutan 'Kayseri Deprem Raporu'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından açıklanan Kayseri’nin deprem raporunda, Kayseri’de aktif fay hatlarının bulunduğu ve Erciyes fay zonunun geçmişte geçmişte VIII şiddetinde deprem ürettiği hatırlatılarak, meydana gelebilecek 6.0 ve 6.8 şiddetindeki depremlerde az, orta, ağır hasar alacak ve yıkılacak binalar ile ilgili bilgiler verildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından Kayseri’nin deprem raporu açıklandı. Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Şube Başkanı Süleyman Varol, “6 Şubat 2023 Pazartesi günü, saat 04.17`de, Kahramanmaraş`ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve ardından saat 13.24`te Kahramanmaraş`ın Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. 11 ilimizi etkileyen depremde çok sayıda bina yıkılmış veya ağır hasara neden olmuştur. Her iki deprem sonucunda binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Depremlerin hemen ardından, TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu ‘’Acil Dayanışma Çağrısı’’ gündemiyle ilk toplantısını yapmıştır. İlk olarak deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için gerekli olan, güvenli barınma, ilaç, giyecek, gıda, ısınma gibi acil ihtiyaçların karşılanması çalışmaları yürütülmüştür. Kayseri’mize gelen depremzede vatandaşlarımız için; barınma, ev eşyası ve gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım kampanyaları düzenlenmiştir. Kayseri ilimiz, yaşanan depremlerden çok etkilenmiştir. Bu nedenle büyük tehlike oluşturan asansörlerin deprem anında kullanımıyla alakalı, Valiliğimizin bilgisi dahilinde, Belediyelerimizi ve basın kuruluşları aracılığıyla da kamuoyunu bilgilendirmek adına gerekli çalışmalar yapılmıştır. Makina Mühendisleri Odasına bağlı teknik personellerimiz, vatandaşlardan gelen talepler üzerine asansörlerin kontrollerini ücretsiz bir şekilde tamamlanmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu hasar tespit çalışmalarına gerekli teknik ve altyapı desteği birliğimiz tarafından verilmiştir. TMMOB Afet Koordinasyon Grubu oluşturulmuş olup, İl Koordinasyon Kurulları üzerinden ihtiyaç malzemelerinin bölgelere ulaştırılması sağlanmaktadır. Deprem sonrasında TMMOB Kayseri İKK olarak acil dayanışma çağrısı başlatmış olup, üyelerimizden gelen yardım malzemelerini afet bölgesine ulaştırma çalışmaları da sürekli bir şekilde yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

TMMOB’a bağlı 14 meslek odası, Kayseri Tabip Odası, Veteriner Hekimler Odası ve Eczacılar Odası ile bir araya gelinerek deprem raporu oluşturulduğunu söyleyen Varol, “Kayserimiz de yaşanan depremler, çevre illerde yaşanan depremleri hissetmenin dışına çıkarak merkez üssü depremler haline gelmiştir. İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası başta olmak üzere TMMOB’a bağlı 14 Meslek Odası ile Kayseri Tabip Odası, Veteriner Hekimler Odası ve Eczacılar Odamız bir araya gelerek ‘’Kayseri Deprem Raporu’’ oluşturulmuştur. Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin görüşleri alınarak, TMMOB’a bağlı odalarımızın yapmış olduğu sempozyum, çalıştay ve kongre gibi bilimsel çalışmaların sonuç raporları ile Kayseri 2021 İRAP raporu incelenerek yaklaşık bir ay gibi bir sürede raporumuz hazırlanmıştır. Bilgilendirmek ve alınması gereken önlemleri her detayı ile açıkladığımız raporumuz, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere ilçe belediyelerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmiştir” ifadelerini kullandı.

Varol, “Depremin yıkıcı etkisi karşısında topyekûn mücadele etmek gerektiği bilinciyle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kayseri İl Koordinasyon Kurulu olarak 10 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısı üyemizle ve bu üyelerimizin bağlı olduğu 14 Meslek Odasıyla; uzman üyelerimizin arama ve kurtarma çalışmalarına katılım sağlanmasından, yardım malzemelerinin toplanmasına ve sonrasında hasar tespit çalışmalarına uzman ekipler yönlendirilmesine kadar tüm afet yönetim süreçlerinde işbirliği içerisinde olmaya gayret gösterdik. Meslek Odaları olarak önceliğimiz; asrın felaketi olan deprem nedeniyle oluşan yaraları sarmaktır. Amacımız ise; bir daha yaşanmaması için neler yapılması gerektiği hususunda gerekli önlemlerin alınmasına katkı sağlamaktır” dedi.