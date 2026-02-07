TMMOB Makine Mühendisleri Odası 18. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Makine Mühendisleri Odası 18. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul’a; Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, STK Başkanları, İl Parti Başkanları ve Makine Mühendisleri Odası üyeleri katıldı. Kurul’da konuşan Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Makine Mühendisleri Odası’nın öncelikli hedefinin üyelerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve mühendislik hizmetlerini çağın gereklerine uygun, ulusal ve uluslararası standartlarda yürütülmesine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Başkan Varol, “Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak öncelikli hedefimiz; üyelerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek, ortak aklı esas alarak görüş ve taleplerini hayata geçirmek, mühendislik hizmetlerini çağın gereklerine uygun, ulusal ve uluslararası standartlarda yürütülmesine katkı sağlamak ve odamızın kurumsal sorumluluğunu her alanda ileriye taşımaktır. Bu kapsamda 17. dönem çalışma dönemimizde, siz değerli üyelerimizin katkı ve katılımlarıyla çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bünyemizde bulunan asansör kontrol merkezimiz aracılığıyla asansör periyodik kontrolleri yapılmakta olup, bugün itibarıyla 41 belediye ile protokol imzalanmıştır. Hizmet ağımızı genişletmek ve daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmek için yeni protokol çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Odamız genel merkez tarafından üçer aylık periyotlarla gerçekleştirilen mali denetimler başarıyla gerçekleşmiştir. Mali disiplinimiz sayesinde odamız, 18 şube içerisinde borçsuz yapısıyla öne çıkan 3 şubeden birisi olmuştur. Firmalardan gelen talepler doğrultusunda özellikle yeni mezun ve iş arayan üyelerimizin istihdam süreçlerine destek olunmuş, özgeçmiş hazırlığından işe yerleşme sürecine kadar her aşamada yanlarında olunmuştur. Üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek, oda aidiyetini artırmak amacıyla; doğa yürüyüşleri, oda üyelerimize ait hatıra ormanı, kitap okuma kulübü, Kadınlar Günü etkinliği, hızlı okuma kursları, Anneler Günü etkinlikleri, sinema günleri etkinlikleri gibi üyelerimize ve üye çocuklarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlenmiştir. Önümüzdeki dönemde de meslek odamızı hep birlikte daha iyiye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.