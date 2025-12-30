TMSF, Erciyes Holding'in iki şirketini daha satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin yüzde 100 payını satışa çıkardı. İhale, 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Satış sürecine ilişkin detayların TMSF tarafından ilan edilen şartname kapsamında yürütüleceği bildirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin yüzde 100 payını satışa çıkardı. Satış kapsamında, her biri 1 TL nominal değerli toplam 50 milyon adet hisse için 3,8 milyar TL muhammen bedel belirlendi.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar için katılım teminatı 200 milyon TL olarak açıklandı. Teklifler 23 Şubat tarihine kadar kabul edilecek.

İhale, 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Satış sürecine ilişkin detayların TMSF tarafından ilan edilen şartname kapsamında yürütüleceği bildirildi.