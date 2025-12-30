  • Haberler
  • Gündem
  • TMSF, Erciyes Holding'in iki şirketini daha satışa çıkardı

TMSF, Erciyes Holding'in iki şirketini daha satışa çıkardı

TMSF'nin şu ana kadar satışa çıkardığı Erciyes Anadolu Holding'e ait şirketlerin tamamı Kayseri dışına satıldı. Yeni ihaleye çıkacak iki şirketin Kayserililer tarafından alınıp alınmayacağı meçhul. İşte ayrıntılar...

TMSF, Erciyes Holding'in iki şirketini daha satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin yüzde 100 payını satışa çıkardı. İhale, 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Satış sürecine ilişkin detayların TMSF tarafından ilan edilen şartname kapsamında yürütüleceği bildirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ’nin yüzde 100 payını satışa çıkardı. Satış kapsamında, her biri 1 TL nominal değerli toplam 50 milyon adet hisse için 3,8 milyar TL muhammen bedel belirlendi.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar için katılım teminatı 200 milyon TL olarak açıklandı. Teklifler 23 Şubat tarihine kadar kabul edilecek.

İhale, 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Satış sürecine ilişkin detayların TMSF tarafından ilan edilen şartname kapsamında yürütüleceği bildirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Bilim Merkezi Planetaryumu'nda Üç Yeni Film Gösterime Girdi
Kayseri Bilim Merkezi Planetaryumu'nda Üç Yeni Film Gösterime Girdi
Kayseri Sanayi Odası 60. Yılını Kapsamlı Projelerle Taçlandıracak
Kayseri Sanayi Odası 60. Yılını Kapsamlı Projelerle Taçlandıracak
Kayseri'de Olası Afetler İçin Park Alanları Toplantısı
Kayseri'de Olası Afetler İçin Park Alanları Toplantısı
ERÜ'de 'Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü' İmzalandı
ERÜ’de “Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü” İmzalandı
Kayseri Serbest Bölge'de 2025 Yılının Son Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
Kayseri Serbest Bölge’de 2025 Yılının Son Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi OSB İçin Bakanlıktan Onay Alındı
Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi OSB İçin Bakanlıktan Onay Alındı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!