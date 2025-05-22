TMSF, HES Kablo'yu yeniden satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, mülkiyeti Hazine'de bulunan HES Kablo'yu satışa çıkardı. İhale ile satılacak şirketin muhammen bedel 22 milyar TL. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, mülkiyeti Hazine'de bulunan HES Kablo'yu satışa çıkardı. İhale 1 Temmuz'da 22 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarılan HES Kablo için ihalenin 1 Temmuz'da yapılması bekleniyor. İhaleye katılım teminatı ise 1 milyar 100 milyon TL.