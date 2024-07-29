TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Orta Anadolu Üretim Havzası için Kayseri hazır'

Kayseri Sanayi Odası’nda (KTO) Kayseri Oda-Borsa Ortak Meclis Toplantısı ve İSO İlk 500 ile TİM İlk 1000 İhracatçı listesine giren iş adamlarına plaket takdiminin yapılacağı Kayseri’nin Yıldızları Ödül Töreni düzenlendi. Programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Orta Anadolu Üretim Havzası için Kayseri hazır” dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Sözlerime başlarken İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz açıklamasını en ağır şekilde kınıyorum. Burası Irak değil, sınırları cetvel ile çizilmedi. Sizler bebek katili, bir avuç soykırımcısınız. Türkiye Cumhuriyeti devletini yaptığınız zulümleri alkışlayan ve sessiz kalan devletlerle karıştırmayın. Haddinizi bilin. Hızla değişen ve dönüşen dünya, hassas bir süreçten geçiyor. Savaşlar, iklim krizi, ekonomik kriz, salgınlar, gelir eşitsizliği gibi çoklu krizlerin yaşandığı acımasız bir rekabet dünyasında yaşıyoruz. Özellikle 2018 yılındaki ekonomik saldırıdan bu güne yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen; asla mücadeleden geri kalmayan, önce devletim ve milletim diyen, gayret gösteren, enseyi karartmadan, morallerini bozmadan çalışan bir iş dünyasına sahibiz. Bugün burada ödül alacak olan firmalarımızın kapıda duran güvenlik görevlisinden, genel müdürüne, yönetim kurulu başkanına kadar hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şehrine yatırım yaparak ISO ilk 500 ile TİM ilk 1000 İhracatçı listesine giren bizleri bu gururu yaşatan, vatan sevdalısı tüm iş insanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Ben tüm ihracatçılarımızı ‘Akıncı’ olarak kabul ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah önümüzdeki dönemde ISO İlk 500 ve İkinci 500’de daha fazla firma ile yer alacağımıza, sayımızın çoğalacağına da inanıyorum. Çünkü bizim tek gayemiz üretmek. Ürettiğimizi de dışarıya satmak. 1 dolar dahi olsa ihracat yapmak. Kayseri Ticaret Odası olarak bizlerde ihracat yapmayan üyemiz kalmasın diye çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Yoğun programlarına rağmen davetimizi kırmayarak bugün bizleri yalnız bırakmayan Sayın Bakanımıza, Kıymetli Birlik Başkanımıza, değerli protokolümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise, “Bizler oda-borsalarımızın işbirliği ile şehrimizi daha da ileriye taşımak gayretindeyiz. Şehrimize yeni projeler, yeni organize sanayi bölgeleri kazandırmak için çalışıyoruz. Şehrimiz ekonomisini, istihdamını ve ihracatını arttırmaya yönelik gayret gösteriyoruz. Ülkemiz ekonomik dar boğazdan geçiyor. Ancak bizler bunu şehrimize minimum yansıtmaya özen gösteriyoruz. Bu ekonomik dar boğaza rağmen, üretmeye ve istihdam sağlamaya özen gösteren çok sayıda firmamız bulunuyor. Kayseri olarak birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermedik. Bu işbirliğimizin güzel sonuçlarını her zaman aldık. Liderimiz Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu, bu konuda bize her zaman öncülük etmiştir, bundan sonra da inşallah yol göstermeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, “Kayseri’nin en büyük zenginliği birlik ve beraberliğidir. Bu birlik ve beraberlik, gücümüze güç katıyor. Kayseri’de hangi konuda olursa olsun başta Valimiz Gökmen Çiçek olmak üzere iktidar-muhalefet ayrımı yapmaksızın milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, STK’larımız, odalarımız ve borsamız bir araya gelerek, istişare içinde sorunlarımızı çözüyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2023 yılı İSO ilk 500 üretimden satışlar sıralamasında, Türkiye’nin ilk 500 firması arasında yer alan Kayseri Sanayi Odası üyeleri ile ihracat kategorisinde dereceye giren toplam 36 üyemize plaket takdim edeceğiz. Küresel ekonomide yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen, yaptıkları üretim, ihracat ve sağladıkları istihdam ile şehrimiz ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm sanayici ve işadamlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Kayseri geleceğin yıldızı olmak için hazır”

Orta Anadolu Üretim Havzası’nın oluşturulması gerektiğini ve Kayseri’nin de geleceğin yıldızı olmaya hazır olduğunu söyleyen TOBB ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kayseri genç girişimciliği ile tüccarlığı ve sanayiciliği ile Türkiye’nin yıldız şehirlerinden bir tanesi. Ticaretin merkezi ve sembolü haline gelmiştir. Tüm bu coğrafyanın rol modeli ve ilham kaynağıdır. Türkiye’de yaklaşık 4 bin sanayi ürününün imalatı yapılıyor. Bunların 4’te 1’i Kayseri’de üretilebiliyor ve Kayseri’de üretilen bu ürünlerin 208 ürünün üretim kapasitesinde Türkiye’de ilk 3’te yer alıyor. Sadece sanayide değil, eğitimde ve turizmde de ismimizi duyurduk. Hem kış ve kültür turizminde, hem gastronomi turizminde marka haline geldik. Kısaca Kayseri, toprağıyla, insanıyla ve ekonomisiyle, gerçek bir marka şehirdir. Üstelik de tüm bunları, kendi girişimcilerimizin, Kayserili hayırseverlerin emeği ve gayretiyle başardık. Türkiye’de bu anlamda tekiz. Biz devletten bir şey istemedik, almadık. Tamamen kendi imkânlarımızla bu noktaya geldik. İşte tüm bu başarıların mimarları olan hemşerilerimle, Kayserili girişimcilerle, bir arada olmak da, bana ayrı bir onur ve mutluluk veriyor. Burada fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini alacak firmalarımızın kıymetini de herkes bilmeli diyorum. Zira artık ülkelerin ve hatta şehirlerin gücünün kaynağı müteşebbisleridir. Müteşebbisin güçlüyse, ülken de güçlü olur, şehrin de güçlü olur. Dolayısıyla sizleri, Kayseri’nin ve Türkiye’nin gözbebeği, Kayseri iş dünyasının da gurur timsalleri olarak görüyorum. İşte böyle bir günde, sizlerin arasında bulunma fırsatı verdiğiniz, beni davet ettiğiniz için, sizlere tekrar teşekkür ediyorum. TOBB olarak devamlı gündemde tuttuğumuz bir konu var; Orta Anadolu Üretim Havzası oluşturulması. Deprem riskinden dolayı Marmara bölgesindeki hem yoğunluğun azaltılmasına hem de kentsel dönüşüm hızlandırılmasına ihtiyaç var. Bunun için de, İç Anadolu-Doğu Akdeniz kuşağında yeni bir sanayi havzasının meydana getirilmesi gerekiyor. Kayseri’yi de içine alacak şekilde böyle yeni bir üretim havzası oluşturabilirsek, sanayimiz için yatırım alanı bulamama sorunumuzu çözmüş oluruz. Marmara Bölgesi’ndeki yükü azaltmış ve Marmara’da yüksek katma değerli üretime de yer almış oluruz. Kayseri buna hazır. Tüccar ve sanayicilerimiz, Kayseri’yi, bu coğrafyanın yıldızı haline getirdi. O yüzden inanıyorum ki, Kayseri, geleceğin kazananları arasında yerini alacak. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, ödül almayı hak kazanan tüm müteşebbislerimizi yürekten kutluyorum.”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Ödül alan dostlarımızı bir kere daha tebrik ediyorum. İhracat rakamı yetmez, ödül sayısı yetmez. İnşallah el ele vermek sureti ile gönül gönüle vermek sureti ile yerel yöneticiler olarak da bizler üzerimize düşenden daha fazlasını yapmaya hazırız diyerek daha fazlasını bekliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından listeye giren 36 firmanın yetkililerine protokol üyeleri tarafından plaket takdimi yapıldı. KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TOBB ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, protokol üyeleri, oda üyeleri ve iş adamları katıldı.