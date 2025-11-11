TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'ABD piyasası Türk firmaları için bir firsat alanı'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘TOBB Ticaret Merkezleri-Hedef Pazar: ABD’ Zirvesi’nde konuştu.

Donald Trump’ın yönetimiyle tedarik zincirlerinde yakınlaştırma, kamu alımlarında yerli katkı vurgusu ve rekabette tarife risklerinin yeni dönemin başlıkları haline geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, üretimden pazarlamaya, lojistikten finansmana planlı, profesyonel ve stratejik olunması gereken bir döneme girildiğini ifade etti.

Türkiye’nin küresel sektörde daha görünür ve kalıcı bir aktör olma iradesine sahip olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Söz konusu hedefe, TOBB ve Ticaret Bakanlığımızın güçlü işbirliğiyle kurulan TOBB Ticaret Merkezleri ve onun öncü projesi Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) Chicago ile adım adım ilerliyoruz. TTM, yalnızca bir hizmet noktası değildir, Türkiye'nin Amerika'daki ticari diplomasisinin operasyonel üssüdür. Firmalarımızın pazara girişini hızlandıran, maliyetleri düşüren ve uyumu kolaylaştıran bir platformdur” dedi.

“ABD’YE İHRACAT TÜRK FİRMALARI İÇİN FIRSAT”

Hisarcıklıoğlu, 500’den fazla Türk şirketine ABD pazarına girilmesi kapsamında destek verdiklerine de dikkat çekerek, mevcutta 17 sektörde 100’e yakın üye ile lojistikten satış sonrası hizmete, pazarlamadan tedarik zinciri yönetimine kadar kapsamlı bir yapı kurduklarını da söyleyerek “ABD’ye ihracat Türk firmaları için bir firsat. TTM Chicago, bugün yalnızca Illinois eyaletinde değil, ABD'nin tüm liman şehirlerinde ve stratejik bölgelerinde hizmet verebilecek bir lojistik ve operasyonel kapasiteye ulaşmıştır. Ana depomuzun yanı sıra bir çok eyalette kapıdan kapıya hizmet sunabilen bir yapıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapasite sadece bir lojistik başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin küresel ticaret vizyonunun sahadaki karşılığıdır. ABD yalnızca büyük bir pazar değil, 29,2 trilyon dolarlık milli geliriyle bir oyun kurucudur, küresel marka bilinirliği için benzersiz bir vitrindir. İnşaat malzemeleri, ev–yaşam, gıda–tarım, makine, otomotiv yan sanayi başta olmak üzere pek çok alanda ölçeklenebilir fırsatlar var. Odak noktalarımız, teknoloji ve hizmet ihracatını ayrı bir büyüme kulvarı olarak ivmelendirmek, sektör odaklı ticaret merkezleri ve çok merkezli ABD ağı ile teslim süresi ve iade maliyetlerini minimize etmek, daha fazla Türk firmasını ABD içinde sürdürülebilir şekilde konumlandırmak. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımızın Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) destekleri kritik bir kaldıraçtır. ABD'ye mal satmak artık alternatif değil zorunluluk. Kurallar yeniden yazılırken oyunun içinde hatta önünde olmak zorundayız. TTM Chicago, köprünüz olmaya devam edecek ama o köprüden daha çok firmanın, daha planlı ve daha hızlı geçmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.