TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kayseri Ticaret Borsamız proje üretme merkezi gibi çalışıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Borsası’na (KTB) ait ARGE Merkezi’ni ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, “Devamlı proje üretiyorlar. Kayseri Ticaret Borsamız proje üretme merkezi gibi çalışıyor. Bir taraftan jeotermal ki inşallah yakında o da başlayacak” dedi.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun KTB’nin ARGE Merkezi ziyaretine KTB Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve oda üyeleri eşlik etti. Tesisin hayvancılık ve tarımsal ürünlerinin, dünya standartlarına uygun hale gelmesini sağladıklarını söyleyen KTB Başkanı Recep Bağlamış, “Kayseri Ticaret Borsası olarak bizler, tarım ve hayvancılığın gelişimine yön veren, üreticimizin yanında duran ve sektörün geleceğini planlayan bir kurum olma anlayışıyla çalışıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda son yıllarda önemli yatırımları hayata geçirerek Kayseri’nin tarım ve hayvancılık altyapısını güçlendirmeye gayret ettik. Borsamız bünyesinde kurduğumuz modern canlı hayvan pazarı, bölgenin en önemli hayvancılık ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Üreticilerimizin ürünlerini güvenilir ve şeffaf bir ortamda pazarlayabildiği bu tesis, Kayseri’nin hayvancılık potansiyeline önemli katkı sağlamaktadır. Tarımsal ticarette kalite ve standardın sağlanması amacıyla faaliyet gösteren yetkili sınıflandırıcı laboratuvarımız, hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerin ulusal standartlara uygun şekilde analiz edilmesini sağlamaktadır. Bunun yanında çiftçilerimizin daha verimli üretim yapabilmesi için hizmet veren toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarımız, üreticilerimize bilimsel veriler ışığında yol göstermektedir” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Bağlamış, şöyle konuştu: “Kayseri’nin tarımsal ticaret kapasitesini daha da ileriye taşımak amacıyla hayata geçirdiğimiz hububat ve çekirdek merkezimiz, şehrimizi bölgesel bir tarım ticaret üssü haline getirme hedefimizin önemli adımlarından birisidir. Ayrıca küresel ölçekte giderek daha fazla önem kazanan sürdürülebilirlik ve çevresel dönüşüm sürecinde üyelerimize rehberlik etmek amacıyla yeşil dönüşüm ofisimizi kurarak üreticilerimizin ve sanayicilerimizin bu yeni döneme uyum sağlamasına destek oluyoruz. Kayseri ticaret borsası olarak yalnızca Kayseri’nin mevcut ticaret yapısını güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda tarım ve hayvancılığın geleceğine yön verecek stratejik raporlar ve yatırım rehberleri hazırlayarak sektörün gelişimine katkı sunmaya çalışıyoruz.”

“BURASI BİR PROJE ÜRETME MERKEZİ GİBİ”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Bugün borsamızın geldiği nokta itibariyle baktığımız zaman zaten akredite bir borsa. Yani 5 yıldızlı bir borsa. Bugün eşdeğerleri olan Fransa, Almanya, İngiltere’deki borsalar hangi standartta hizmet veriyorsa Kayseri Ticaret Borsamız da bu standartta hizmet veriyor. Ben başkanımıza ve bütün çalışma arkadaşlarıma şehrime böyle bir katkı yaptıkları için teşekkür ederim. Devamlı proje üretiyorlar. Kayseri Ticaret Borsamız proje üretme merkezi gibi çalışıyor. Bir taraftan jeotermal ki inşallah yakında o da başlayacak. Öteki taraftan ARGE yani ilimle ticareti birleştiriyorlar. Doğru olan bu. Ben kendilerini kutluyorum. Türkiye’ye müthiş katkıları var. Ben başkanımı, yönetim kurulu üyelerini kutluyorum. Allah kendilerinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

