TOBB Nefes Kredisi ikinci paketinin hacmi 50 milyar liraya yükseltildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 8 Temmuz tarihinde küçük ve orta büyüklükteki (TOBB’a üye KOBİ’ler) işletmelere destek sağlamak amacıyla Kredi Garanti Fonu ve bankalar işbirliğiyle 25 milyar liralık ‘Nefes Kredisi’ uygulaması başlatmıştı. İlk uygulamada 23 bin 515 firmaya toplamda 30 milyar liralık destekte bulunulmuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2 Ekimde devreye alınan ve bugüne kadar 20 bini geçkin işletmenin yararlandığı Nefes Kredisi ikinci paketinin kredi hacmini yüzde 100 artırılarak 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldığını duyurdu.

Başvurular, 19 Kasım itibarıyla Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubeleri aracılığıyla alınacak ve azami olarak bir buçuk milyon lira kredi kullanılabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak ve 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle kullandırılacak.