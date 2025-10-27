TOBB: 'Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 83,6 seviyesinde gerçekleşti'

TOBB tarafından haftalık ekonomi bülteni yayınlandı. 20-24 Ekim 2025 tarihini kapsayan rapora göre Eylül ayında 83,9 olan mevsimsellikten arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Ekim 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 83,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 0,1 azaldı, hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,2 arttı, genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,7 arttı.

Ağustos 2025'te Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 34,09, aylık yüzde 1,3 arttı. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 59,79 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,94 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Eylül ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 27,71, aylık yüzde 2,01 arttı. Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,06 artış, imalatta yüzde 27,72 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,54, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,5, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,45, enerjide yüzde 22,76 ve sermaye mallarında yüzde 26,91 artış olarak gerçekleşti.