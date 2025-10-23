TOBB ve MEB arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı

  • Haberler
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında tarım sektörüne yönelik mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında tarım sektörüne yönelik mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla “Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu; “Tarım sektörüne yönelik mesleki eğitimde güç birliği. Milli Eğitim Bakanlığı ve Birliğimiz arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile farklı illerde tarım alanındaki 30 meslek lisesini Ticaret Borsaları ile eşleştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ile birlikte tarım sektörüne yönelik "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü"nü imzaladık. Tarım meslek liselerimiz, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için büyük bir fırsat. Öğrencilere hem teorik bilgi hem de üretim yerinde uygulamalı eğitimi verilecek. İş dünyamıza, tarım sektörüne ve gençlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

