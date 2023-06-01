TOBB yönetimine Kayseri’den 2 isim seçildi

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, TOBB Sanayi Odaları Konsey Üyeliğine seçildi. -KTO Başkanı Ömer Gülsoy da Ticaret Odası Konsey Üyesi ile Hesaplar İnceleme Komisyon Başkanı oldu.

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) 79'uncu Genel Kurulu'nda Rifat Hisarcıklıoğlu 7’nci kez Başkanlığa seçilirken, 20 kişilik yönetim kurulunda 8 üye yerlerini yeni isimlere bıraktı.. Kayseri Ticaret Odası’nı temsilen Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Genel Kurul Delegeleri Ahmet Akçakaya, Ahmet Akşar, Ahmet Kirazoğlu, Ahmet Soysal, Alper Tuna Elmacı, Bülent Ünlüsavurun, Kürşat Türkoğlu, Mehmet Gülsoy, Mehmet Yağanlı, Muammer Topsakal, Mustafa Aydın, Mustafa Özçakı, Necati Selçuk Şahin, Selim Ağaoğlu, Sinan Taşpınar, Ünsal Erkilet ile Genel Sekreter Mevlüt Çil katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla TOBB 79. Genel Kurulu kapsamında Birlik merkezinde Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni düzenlendi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin seçim sürecini sükunetle tamamladığını belirterek, "Artık seçimleri geride bırakma, dengeleri yerine oturtma, daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çok çalışma zamanıdır" dedi.

Genel Kurulun ülkeye ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “365 Oda/Borsa Başkanımız ve delegelerimizin katılımı ile 79. Genel Kurulumuzu huzur içerisinde gerçekleştirdik. Ben öncelikle tüm delegelerimizin oyları ile güven tazeleyen ve yeniden TOBB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Başkanımız, değerli hemşehrimiz Rifat Hisarcıklıoğlu’nu can-ı gönülden tebrik ediyor, ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı hizmetlerinin devamını diliyorum. Sayın Başkanımızın takdirleri ile bu dönemde TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak iş dünyamıza hizmet etmeye devam edeceğim. Öncelikle bu görevi bize layık gören Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve tüm delegelerimize teşekkür ediyorum. Yeni seçilen Yönetim Kurulumuza, Komisyonlarımıza, Konseylerimize ve Kurullarımıza başarılar diliyorum. Büyük bir aile olarak yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla çalışmaya, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da yaptığı açıklamada “365 Oda/Borsa Başkanımız ve Delegelerle TOBB 79. Genel Kurulu huzur içerisinde gerçekleştirildi. Değerli Başkanımız, tek adaydı. Kayseri Ticaret Odası olarak tam kadro ile katıldığımız Genel Kurulda tüm delegelerin oyları ile güven tazeleyen ve yeniden TOBB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Kıymetli Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nu can-ı gönülden tebrik ediyor, camiamız ve iş âlemimiz için hayırlı hizmetler temenni ediyorum. Yeni seçilen Yönetim Kurulumuza, Komisyonlarımıza ve Konseylerimize başarılar diliyorum. Şahsımı Ticaret Odaları Konsey Üyeliğine ve Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığına seçen Başta Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve delegelerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizi ve iş dünyamızı daha üst seviyelere çıkarmak hizmet etmeye devam edeceğiz. ” İfadelerini kullandı.