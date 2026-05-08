'TOFA Gelişim Zirvesi 26' başladı

Erciyes Kültür Merkezi’nde başlayan ‘TOFA Gelişim Zirvesi 26’ programına Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İzzet Buzkan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, TOFA Başkanı Tevfik Furkan Tükel, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Dünyada bir huzur gelecekse burada bizlerin çok büyük bir emeği olacak. Bunu hamaset olsun diye söylemiyorum. Bunun için mücadele etmek zorundayız. Hep beraber dertli olmak zorundayız. İnovasyona, yapay zekaya, savunma sanayine, teknolojiye, mühendisliğe eğer gönül veriyorsak bunun bir sebebi var. Bunun sebebi sadece güçlü olmak zorunda değil. Dünyada huzurun sağlanması, mazlumların acılarının dindirilmesi için buna mecburuz. Bunu biz yapacağız ve TOFA’da Tevfik Furkan’ın öncülüğünde bir dertle ortaya çıkmış ve sadece Kayseri değil ülkemizin birçok üniversitesindeki gençlerle beraber neler yapabiliriz mücadelesi veriyor. Bizler atölyelerde, konferanslarda olacağız. Sürekli bir mücadelenin içerisinde olacağız, buna mecburuz çocuklar. Bizim artık keyifle geçirebilecek bir an bile vaktimiz yok, onu yapanlar yaptı. Biz, bizi bekleyenler için, göz yaşı dökenler için mücadele edeceğiz” dedi.

AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise programın hayırlı olması temennisinde bulundu.

TOFA Başkanı Tevfik Furkan Tükel da, “Ocak, Şubat aylarında biz Kayseri’de bir kamp gerçekleştirdik. Bu kampımıza İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den ve ev sahibi olarak Kayseri’den birçok arkadaşımız katıldı. Bu kamp neticesinde Gökmen Valimiz bizleri ağırladı ve bizlere şu konuşmayı yaptı. Ben sizlerden sadece teknoloji alanlarında çalışmalar yapmanızı beklemiyorum. Kardeşlerinize, büyüklerinize örnek olmanızı, abi olmanızı, onları da bu alana yönlendirmenizi bekliyorum dedi. Bize gerçekten hiç beklemediğimiz farklı bir perspektif kazandırdı. O perspektif kazandıran cümlelerden de bahsetmek istiyorum. Yaptığınız iş çok kıymetli, siz belki farkında değilsiniz ama 18-20 yaş arasındaki en büyük problemlerden biri akran zorbalığı, asosyallik ve yasa dışı bahis ve kumar. Bizde bu alanda çalışmalarımızı yürütmek için gerçekten fazlasıyla destek oldular. Bunlardan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘TOFA Gelişim Zirvesi 26’ kapsamında havacılıktan uzay teknolojilerine, bilişimden ekonomiye kadar geniş bir yelpazede 15’ten fazla uzman konuşmacı, katılımcılarla buluşturulacak.