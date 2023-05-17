TOGG'a Kayserililer hayran kaldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Türk milletinin hayali, Türkiye'nin yerli ve milli gururu olan TOGG'un Kapadokya rengi 38 KB 154 plakalı otomobil, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve hayranlıkla karşılanıyor.

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  • 17.05.2023 12:52
  • Güncelleme: 17.05.2023 13:43
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TOGG'a Kayserililer hayran kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Türk milletinin hayali, Türkiye’nin yerli ve milli gururu olan TOGG’un Kapadokya rengi 38 KB 154 plakalı otomobil, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve hayranlıkla karşılanıyor.

Geçtiğimiz hafta Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilerek hizmet vermeye başlayan, ilk gününde ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın direksiyon başına geçerek gerçekleştirdiği şehir turunda bu sevinç ve gururu öğrencilerle paylaştığı TOGG, Kayserili vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor.

Büyükkılıç: “Milletin aracı, bağımızın üzümü”

TOGG’un Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmesinin ardından şehir turu için yola çıkarak bu sevinç ile gururu, öğrenci ve vatandaşlarla paylaşmayı tercih eden Başkan Büyükkılıç, elektrikli, yerli ve milli araç TOGG’u “Milletin aracı. Kayseri’mizin tabiri ile bağımızın üzümü” şeklinde niteleyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘yapamayız’ diyenlere adeta ders verircesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat vererek bu hayali hayata geçirdiğini ifade ederek, Kayseri’nin de geçmişte aynı şekilde kendi uçağını ürettiğini sözlerine ekledi.

Vatandaşlar: “İşte Türkiye’nin gururu”

TOGG’u deneyimleyen ve hayran kalan öğrenci ile vatandaşlar ise ‘jet gibi’, ‘sistemleri çok güzel’, ‘işte gurur, işte Türkiye’nin gururu’ gibi ifadelerde bulundular.

Büyükşehir Belediyesi önünde TOGG T10X’i gören vatandaşlar hayran kalırken, diğer taraftan büyük bir sevinç, heyecan ve gurur duyduklarını dile getirerek TOGG ile fotoğraf çekindiler.

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İHA

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