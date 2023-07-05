TOGG'a zam geldi

 Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'a ilk zam geldi. En düşük TOGG fiyatı 1 milyon 207 bin liraya çıktı. 

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  • 05.07.2023 12:32
  • Güncelleme: 05.07.2023 12:32
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TOGG'a zam geldi

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyor. Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’a ilk zam geldi. yaklaşık yüzde 27 oranında gelen zamla birlikte en düşük TOGG fiyatı 1 milyon 207 bin liraya çıktı. 
TOGG tarafından paylaşılan mesajda artan maliyetlere dikkat çekildi. Zamlı tarifenin bugünden itibaren geçerli olacağı belirtilen açıklamada, “Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık. Yeni fiyat listesi 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve kendilerine bildirilmiş olan öngörü teslim tarihi en geç Temmuz ve sonrası olan tüm kullanıcılarımızı etkileyecektir” ifadelerine yer verildi. 

TOGG güncel fiyatları şu şekilde:
T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.207.000 TL 
T10X V2 RWD Standart Menzil: 1.307.000 TL 
T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.537.000 TL

V2 Lansman Özel Paketi: 35.000 TL
V1 Lansman Özel Paketi: 20.000 TL
 Panoramik Cam Tavan: 25.000 TL 
Meridian Premium Ses Sistemi: 25.000 TL

1ha

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