TOGG, asfaltı ağlattı

Melikgazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Slalom Yarışması ve Drift Show hafta sonu gençleri bir araya getirdi. Etkinliğe TOGG' un slalom gösterisi damga vurdu.

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  • 08.05.2023 15:07
  • Güncelleme: 08.05.2023 17:01
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TOGG, asfaltı ağlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Slalom Yarışması ve Drift Show hafta sonu gençleri bir araya getirdi. Etkinliğe TOGG’ un slalom gösterisi damga vurdu.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Rhg Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşen etkinliğin hafta sonu vatandaşları bir araya getirdiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyemiz ve Tosfed ile ortak yaptığımız Slalom ve Drift etkinliğimizi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla gerçekleştirdik. Bu etkinliğimizi geçen yılda yapmıştık. Bu yıl ki etkinliğimizde slalom ve ralli ’de Türkiye’nin gözdesi Burcu Çetinkaya hanımefendi vardı. Türkiye’nin tek kadın milli ralli pilotu Burcu Çetinkaya ile drift gösterisi yaptık. Etkinliğimizde gençleri birkaç saatliğine de olsa internet ortamından uzaklaştırmayı gayeledik. Gençlerimizi arabalarla bir araya getirdik. Klasik otomobil, offroad, motosiklet gösterilerinin olduğu bu etkinlikte Türkiye’nin göz bebeği Togg otomobilimizi de gençlerimizle buluşturduk. Her gencin otomobilden resme, müzikten spora bir hobisi olmalı. Etkinliklerimize herkesi bekliyoruz. Gençleri etkinliklerimize özellikle davet ediyoruz” dedi.

Bugün bir diğer etkinlikte Togg Semineri, Ceo Mehmet Gürcan Karakaş’ın katılımıyla gerçekleşti. Gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle Efsanenin Doğuşu TOGG seminerinde Altmış yıllık hayal olan TOGG’un tasarım sürecinden üretimine kadar birçok konu konuşuldu.

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İHA

Kayseri Gündem
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