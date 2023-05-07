Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli aracı TOGG ile düzenlenen Erciyes slalom gösterisi, RHG Enertürk Enerji Stadyumunda gerçekleşti. Etkinliğe, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, TOGG ile slalom gösterisi düzenlenirken drift show, motosiklet gösterileri, off road, klasik otomobiller, slalom yarışı ve birbirinden farklı gösteriler yapıldı.

‘BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ’

Etkinlikte konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, “Allah’a çok şükür bu ana kadar ciddi mesafeler kat edildi. Bundan da Kayseri’miz nasibini aldı. Bu konudaki yatırımlarımız ve çalışmalarımız teknik, teknoloji, havaüssü, havacılık ve motor sanayi dahil büyük yatırımlar var. Sporcu kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelerek, katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri kutluyorum. Sağ olun. Var olun. Ayrıca bir organizasyonu yaptığı için de Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler ise, “Çok heyecanlı. Gençlerin böyle ekstrem sporlara olan ilgisini görmek güzel. Kayseri’de ne kadar da çok meraklısı var. Arabadayken biraz korktum. Çünkü kaydırırken baya bir insana kontrolünü kaybediyormuş duygusu veriyor yani. Ama bir adrenalin ve heyecanı var. Niye sevdiklerini de anladım. Tutku uyandıran bir tarafı da var” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da, “Yerli ve milli bir anlayış. Spor bizler için çok önemli. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile birlikte Büyükşehir Belediye’miz ve Melikgazi Belediyesi iş birliğinde düzenlenen TOGG ile Slalom Gösterisi ve Drift Show’a katıldık. Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli aracı TOGG ile düzenlenen slalom gösterisi ile vatandaşlar eğlenceli ve heyecan dolu bir gün yaşadı” şeklinde konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, “Farklı sporlar farklı etkinlikler gençlere öneriyoruz. Kendilerini geliştirsinler bizde her türlü etkinliklere belediye olarak destek olacağız. Bu etkinlikleri yapacağız. Kayserimiz çok daha güzel çok daha farklı bir noktaya gelecek. Özellikle TOGG’umuzla birlikte, gerçekten bugün çok mutluyum. Ben özellikle Cumhurbaşkanımıza, TOGG girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

Katılımcı Sedat Çiçeksuyu “Belediyemizin düzenlediği slalom yarışmasına bizde katılıyoruz. Bu seneki yarışmada inşallah birincilik getireceğiz. Heyecanlıyız. Herkese başarılar diliyorum. Yoğun bir tempo içinde hazırlandık. Biliyorsunuz bazen beklemediğimiz hava şartları oluyor. Birinci olmaya adayız” dedi.

Program sonunda yarışmada dereceye girenler ödül aldı.