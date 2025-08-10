'TOGG markalı araçlarımız, yurt dışında Türkiye'ye göre daha ucuza satılacak'

Yeminli Mali Müşavir Muhammed Kutub Bağırgan, vergide adalet konusuna değinerek Türkiye’de gelir dağılımına göre vergi sistemi olması gerektiğini belirtti.

“VERGİ, YOKSUL VATANDAŞIN SIRTINDA”

Mali Müşavir Muhammed Kutub Bağırgan, Türkiye’nin bütçe gelirlerinin yüzde 50’sinin KDV ve ÖTV’den oluştuğunun altını çizerek; “Vergide adalet şu demektir; yoksuldan ve daha az lüks tüketim yapan insandan daha az vergi alınması, zenginden ve daha fazla lüks tüketim yapan kişilerden ise daha fazla vergi alınmasını öngörür. Yani bugün bütçe gelirlerimizin içerisine baktığımız zaman Katma Değer Vergisi(KDV) ve Özel Tüketim Vergisinin(ÖTV) yüzde 50 gibi büyük bir bareme ulaştığını görüyoruz. Yani bugün devlet bütün kamu harcamalarını finanse etmek için tamamen tüketiciye ve bordolu çalışana yöneldiğini görüyoruz. Çünkü kafesteki kaz misali bunları yakalamak ve bunlardan vergi almak daha kolay şu an için. Bunu açıkça söyleyebilirim. Gelir vergisinin yüzde 24’lük bir dilime KDV ve ÖTV'nin de yüzde 48’lik bir dilime ulaştığını gördüm ne yapıyoruz? Yüzde 72’lik bir bütçe gelirinin tamamen yoksul vatandaşın üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Bugün tamamen verginin yoksul vatandaştan alındığını biliyoruz. Kurumlar vergisi yani bugün şirketler dediğimiz firmalardan alınan vergilerin toplam bütçe geliri içerisinde ilk altı aylık oluşumda yüzde 11’e tekabül ediyor. Yani şirketler vergi ödemiyorlar. Belli istisnalar ve muafiyetler sayesinde bugün vergi ödemiyorlar. Vergi kimde? Vergi, yoksul vatandaşın sırtında” ifadelerini kullandı.

“YOKSUL VATANDAŞIN ALABİLECEĞİ ARAÇ SAYISI BİR ELİN BEŞ PARMAĞINI GEÇMEYECEK VAZİYETTE”

Vergi yükünün adil bir biçimde sağlanmadığına dikkat çeken Mali Müşavir Bağırgan, “Biliyorsunuz pırlanta, mücevherat, gümüş, altın bu gibi ürünlerde KDV de yok. Yani siz eğer zenginseniz, belli bir gelir dilimini aşıyorsanız, orta gelir tuzağını aşmışsanız, harcama yaparken pırlanta alırken veya lüks tüketim yaparken KDV ödemiyorsunuz. Ancak siz aynı vatandaşla, aynı yoksul vatandaşla, aynı gıda maddesine, aynı KDV oranını ödüyorsunuz. Kitap alırken yine KDV ödemiyorsunuz, aynı vatandaşla aynı muameleyi görüyorsunuz. Ancak biraz lüks tüketiminizi arttırdığımız takdirde, eşimize pırlanta yüzük alıyoruz, bu takdirde KDV ödemiyoruz. Vergi yükünün adil bir şekilde sağlandığından bugün bahsetmemiz çok mümkün değil. Biliyorsunuz yakın zamanda 24 Temmuz'da ÖTV'ye ilişkin bayağı bir değişiklik oldu ve KDV ve ÖTV matrahlarında ve ÖTV oranlarında inanılmaz değişiklikler yaşandı. Örnek veriyorum; 1.4 litrelik ve 1.6 litrelik, 1.6 litreyle 2 litrelik, 2 litrelik ve üzerindeki araçlarla bunların ÖTV matrahlarında büyük bir değişim yaşandı. Yani bugün bizim yoksul vatandaşın alabileceği araç sayısı bir elin beş parmağını geçmeyecek vaziyette. Yine eğer tüketim yapabilecekse yüksek gelir düzeyindeki vatandaşların alım yapabildiklerini görüyoruz” diye konuştu.

“TOGG MARKALI ARAÇLARIMIZ, YURT DIŞINDA TÜRKİYE'YE GÖRE DAHA UCUZA SATILACAK”

Yerli üretim TOGG marka araçlarda ÖTV oranlarının artması nedeniyle yurt dışında Türk Lirası ile daha ucuza satılabileceğini belirten Bağırgan, “Elektrikli araçlara yönelmiş durumdayız. Çünkü artık yenilenebilir enerjiye dönük bir teşvik de var dünya üzerinde. Elektrikli araçlara da aynı şekilde ÖTV geldi. Bugün örnek veriyorum Türkiye'nin üretmiş olduğu 1.8 milyona satılan TOGG marka elektrikli kısa menzilli aracın, 2.4 milyona satılacağını görüyoruz, bu ÖTV değişikliğiyle beraber. Hatta şunu söyleyebilirim. Yurt dışında TOGG markalı araçlarımız Türkiye'ye göre daha ucuza satılacak. Sebebi ne? Biz Türkiye içerisinde vatandaşımıza ÖTV uygulayabiliyor, KDV uygulayabiliyorken yurt dışına gönderirken bunlar istisna olarak gönderilebiliyor. Yani çünkü o ülkelerde vatandaşına uygulanan vergi yükü daha az. Hatta Almanya'da şu anda TOGG 700 bin TL'ye kadar daha düşük fiyatla satın alabilecekler Alman vatandaşları. Bu manada bunu da söyleyebilirim. Biz de ana metanın kendi fiyatından ziyade vergi yükünün ana metanın fiyatını da aştığına şahit oluyoruz. Yüzde 100 ÖTV olan araçlarımız var. Yani totalde 700 bin TL'lik bir araca bineceğimiz varsayalım. Hatcback model, küçük bir araba. Buna yüzde 100 ÖTV, yüzde 70 ÖTV uygulandığını düşünün. 490 bin artı bir de KDV'li düşündüğünüz zaman 1 buçuk milyona dayanıyor. Bugün yapışık ücretin 25 bin, asgari ücretin 22 bin olduğunu düşünsenize bugün nasıl alacak bu yoksul vatandaş? Bu vergi yükünün altından nasıl kalkacak? Yani tüketim noktasında özellikle binek otomobil edilme noktasında büyük handikap yaşıyor, yoksul vatandaş” şeklinde konuştu.

“VERGİLERİN YUKARI DOĞRU, TAVANA DOĞRU YAYILMASI GEREKİYOR”

Gıda sektöründeki vergi sistemine de değinen Bağırgan, “Bizler her ne kadar gıda ürünlerinde yüzde 1’e indirmiş olsak da KDV yükü açısından. Bugün restoranda ve lokantalarda uygulanan KDV oranı yüzde 10. Yani diyelim ki çalışan kesimin dışarıda yemek yemek istediği takdirde yine aynı şekilde yemek ücretlerine yüzde 10 KDV ödediğine şahit oluyoruz. Ancak zengin kesimin harcamalarına baktığımız zaman bu kesim restoran ve lokantalarda tükettikleri yemek geliriyle bizim gelirimizin arasında müthiş bir dağılım var. Yani ben düşük gelirliyim, aynı vergiyi ödüyorum. Zengin kesim yine aynı şekilde aynı vergiyi ödüyor. Bu adaletsizliğin önüne geçilmesi gerekiyor ve bütçe gelirlerinin büyük bir çoğunluğunun açıkçası adil bir şekilde dağıtılmak noktasında vergilerin yukarı doğru, tavana doğru yayılması gerekiyor” açıklamasını yaptı.