TOHM Kayseri yüzme takımından 1 sporcu ve 1 antrenör Slovenya'ya gitti
Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) Kayseri yüzme takımı sporcusu Ahmet Burak Işık ve antrenör Ali Özmen, Slovakya'nın Samorin şehrinde düzenlenecek U23 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Avrupa U23 Yüzme Şampiyonası 26-28 Haziran tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin şehrinde düzenlenecek. Şampiyonada mücadele edecek olan U23 Yüzme Milli Takımımızın kafilesinde Kayseri TOHM sporcusu Ahmet Burak Işık ve antrenör Ali Özmen de katıldı.
Müsabakalar yarın başlayacak.