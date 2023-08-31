Tohumluk Vakfı'nın eğitim projesine Yahyalı Belediyesi'nden destek

Tohumluk Vakfı Kayseri Temsilciliği tarafından Yahyalı Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu'na yapacakları eğitim projesine Yahyalı Belediyesi tarafından destek verilecek.

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  • 31.08.2023 16:19
  • Güncelleme: 01.09.2023 08:27
Tohumluk Vakfı'nın eğitim projesine Yahyalı Belediyesi'nden destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tohumluk Vakfı Kayseri Temsilciliği tarafından Yahyalı Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu’na yapacakları eğitim projesine Yahyalı Belediyesi tarafından destek verilecek.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü makamında ziyaret eden Tohumluk Vakfı İl Temsilcisi Dr. Serra Menekay ve vakıf yöneticileri projeleri hakkında Başkan Öztürk’e bilgiler verdiler.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Serra Menekay, “ Geçen yıl Haydi Kızlar Spora projesi, hem Belediye Başkanımızın hem de değerli öğretmenlerimizin bizi sevgi ve ilgiyle kucaklamış olmasıyla bir eğitim projesine dönüştü. Bu yıl Yahyalı Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu’nda da bir takım faaliyetlerimiz olacak. Projemiz okul müdürümüzün vizyonu ile daha da genişledi. Projemiz tarım, hayvancılık ve teknolojiyi bir arada yürütecekleri büyük bir proje halini aldı. Köylerden gelip burada okuyan köy çocuklarının okulunu bitirip tekrar hayvancılığa ve çiftçiliğe dönmeleri gerekiyorsa doğru tarım, iyi tarım ilkelerini bilerek dönmelerini istiyoruz. Eğer kendileri dönmese bile ailelerine bunları öğretmelerini istiyoruz. Çünkü çevre ve iklim değişikliği günümüzün en önemli konusu. İleriki günler daha sıkıntılı olacak. Toprağa, havaya, suya sahip çıkan memleketler ayakta kalacak. Biz çocuklara bu bilinci şimdiden vermeyi amaçlıyoruz. Bizi sevgiyle kucaklayıp desteklerini esirgemeyen Esat Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise açıklamasında, “Şuan Yahyalı Yatılı Bölge Okulu’nda yapılacak güzel bir proje için istişarede bulunuyoruz. Köyden gelen öğrencilerimiz oradaki güzellikleri unutmamaları adına bu proje önem arz ediyor. Belediye olarak eğitime hizmetlerimiz devam ediyor. Biz eğitimi, eğitimcileri seviyoruz. Yahyalı Belediyesi eğitim ve eğitimciler için açık bir kapı, bunu çok iyi bilirler. Biz elimizden gelen desteği her zaman verdik, vermeye de devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.

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İHA

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