Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı'nın annesi toprağa verildi
Tokat İl Müftüsü Kayserili Esat Yapıcı'nın annesi Yahyalı Merkez Camiide kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Kayseri'nin Talas ilçesinde de bir müddet müftülük yapan Kayserili Esat Yapıcı'nın vefat eden annesi Ayşe Yapıcı Yahyalı Merkez Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Rahmeti Rahmana uğurlandı.
Cenaze namazında Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz hazır bulundu.
