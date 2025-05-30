Tokat Müftüsü Esat Yapıcı'dan Büyükkılıç'a Ziyaret

Aslen Kayseri'nin Yahyalı İlçesinden olan Tokat Müftüsü Esat Yapıcı, 1997 Yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.

Kariyerine 1996 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kur'an Kursu Öğreticisi olarak adım atan YAPICI, 2003 yılında Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezinden mezun olduktan sonra Osmaniye Kadirli İlçesi Vaizi olarak görevlendirildi. Bu görevinde Kayseri Talas’ta Cezaevi vaizi olarak da hizmet verdi.

2007 ile 2013 yılları arasında, T.C. Melbourne Başkonsolosluğu nezdinde Din Görevlisi olarak yurtdışında uzun bir süre görev yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra, Adıyaman Sincik İlçe Müftüsü olarak atanarak, ardından sırasıyla Nevşehir Hacıbektaş, Kayseri Talas ve Kayseri Kocasinan İlçe Müftülüklerinde görev aldı. Ayrıca İstanbul İl Müftü Yardımcılığı ve Üsküdar İlçe Müftülüğü gibi önemli görevlerde de bulundu.

Son olarak, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Haziran 2023'te Tokat İl Müftüsü olarak atanan Esat YAPICI, evli ve dört çocuk babasıdır. Kendisi, dini hizmetleriyle toplumda önemli bir rol oynamaktadır.