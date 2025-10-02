Tokgöz, Kayserispor için teminat gösterdiği taşınmazı icradan tekrar aldı

  • Haberler
Kayserispor eski yöneticilerinden Mustafa Tokgöz, Kayserispor'un vergi borcu için teminat gösterdiği taşınmazı tekrar 15 Milyon TL vererek icradan satın aldı.

Kayserispor’a önceki dönemlerdeki vergi borcu nedeniyle icra gelmişti. İş insanı Mustafa Tökgöz, sarı kırmızılı takımın tekrar transfer yasağı almaması için 15 Milyon TL’lik bir taşınmazını temlik gösterdi. Genç iş insanı icra yolu ile satışa çıkan taşınmazını tekrar 15 Milyon TL vererek satın aldı.

Haber Merkezi

