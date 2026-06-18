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TOKİ'deki kadın cinayetinin sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki çocuk annesi Ebru K.'nin hayatını kaybettiği olay nedeniyle açılan davada, tutuklu sanık A.A. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TOKİ'deki kadın cinayetinin sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis

Olay, 2025 yılı Kasım ayında Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Demokrasi Mahallesinde meydana geldi. Ebru K. ile A.A. arasında başlayan tartışma sonrası Ebru K., tüfekle ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından A.A. isimli şahıs tutuklandı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık A.A. ile Ebru K.'nin müşteki eşi ve avukatlar katıldı. Mahkemede konuşan tutuklu sanık A.A., "2019 yılında Ebru K. bize bekâr olduğunu söyledi. Aracıma rehber olarak verdiler. Bir gün işe gelmedi. O gün evli olduğunu öğrendim. Birkaç gün sonra da iş yerimi değiştirdim. Ebru K.'nin zorlamasıyla yeniden görüştük. Eşim aradığında özür diliyor, 'Bir daha aramayacağını söylüyor' diyordu. Defalarca bu böyle oldu. 2024 yılında Ebru K.'nin eşi bizim konuşmalarımızı dinledi. Numarasını değiştirmiyordu. Biz hep internet üzerinden görüştük" dedi. Müşteki avukatı ise, "Hem sanığın hem de müdafiinin bu ifadelerini kabul etmiyoruz" dedi. Müşteki, "Şikâyetim devam ediyor" ifadelerini kullandı. Duruşma savcısı, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık savunmasında, "Pişmanım, planlayarak yapmadım. Olay günü eşim de vardı. Konuşmak için gittim. Telefon görüntülerini almak için gittim. Pişmanım, keşke olmasaydı. Konuşmak için eşimle birlikte gittim. Kasıtlı yapmak isteseydim tek başıma giderdim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanık A.A.'ya "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Haber Merkezi

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