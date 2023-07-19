TOKİ dolandırıcılığında 3 kişi ev hapsi ile serbest bırakıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler alım satım işi yaptığı ve sosyal medya üzerinden TOKİ’lerde bulunan daireleri kendilerine ait olarak gösterip satış ilanı veren C.D., Y.A, K.E., R.A., F.T. ve A.C isimli toplamda 6 şüphelinin yakalanması için dün operasyon düzenledi.

Kendilerine ait olarak gösterdikleri daireleri mağdurlarla notere giderek sözleşme imzalatan ve yaklaşık 20 kişiyi 11 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edilen 6 şüpheli Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyon doğrultusunda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 3’ü Cumhuriyet Savcılığının kararı sonrası serbest bırakılırken C.D., Y.A. ve K.E isimli 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 3 şüpheli sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası ile serbest kaldı.