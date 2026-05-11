TOKİ, Felahiye’de 74 sosyal konutu hak sahiplerine teslim edecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Kayseri’nin Felahiye ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan 110 adet konut projesindeki 74 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

12-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek teslim programıyla ilgili yapılan açıklamada, “Kayseri İli, Felahiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 110 Adet Konut Projesi kapsamında yer alan konutların teslim işlemleri aşağıda yer alan teslim programı kapsamında 12 – 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında "Prokon Müh. Ve Müş. A.Ş" tarafından Kayseri İli, Felahiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 110 Adet Konut Projesi şantiyesinde gerçekleştirilecektir. 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi aşamasında tahsil edilecek olan Katma Değer Vergisinin, İdaremizce alınan karar doğrultusunda konut taksitlerine yayılmasına karar verilmiştir. Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir: Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı), Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hak sahibinde bulunan nüshası, Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi. Belirtilen tarihlerde konut alıcıları, Müşavir firma tarafından verilecek “Konut Teslim Tutanağı” ile mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” nü imzalayarak konutlarını teslim alacaklardır. İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen göstermenizi rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz” denildi.