TOKİ Kayseri'de 11 arsayı satışa çıkardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 İlde 244 arsayı 03 Şubat 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Bu kapsamda Kayseri’de bulunan 8 ticaret ve 3 konut arsası olmak üzere toplam 11 arsa satışa çıktı. Söz konusu taşınmazlar, Kocasinan, Melikgazi, Sarız ve Sarıoğlan ilçelerinde bulunuyor.

Alıcılar, konut ve ticaret niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

Açık artırmalar, 03 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ulaşılabilecek.