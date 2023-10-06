TOKİ Kayseri'de konut satacak

TOKİ'nin haleye konu olan konutların muhammen bedeli 700 bin lira seviyelerinden başlıyor. TOKİ tarafından konuta biçilen değer 700 bin ancak ihale daha alt fiyatlardan başlayabilecek.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, alıcılar konut ile iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. Konutlar için açık artırma 11 Ekim 2023 Çarşamba günü, iş yerleri için 12 Ekim 2023 Perşembe ve Samsun Toybelen’de satışa sunulan iş yerleri için 13 Ekim 2023 Cuma günü açık artırma yapılacak. İhaleler saat 10.30'da başlayacak.

Alıcılar, Afyonkarahisar, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Giresun, İstanbul, Maraş, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle alınabilecek.

Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Giresun, İstanbul, Maraş, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle alınabilecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Her takvim yılının 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönemi olacak. İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalacak.

Buna göre, bütün projelerde aylık taksitler vade süresince sözleşme imzalanma tarihine bakılmaksızın her yılın ocak ve temmuz ayları öncesinde yapılmış olan ödemelerin borç bakiyesinden düşülmesi ile bir önceki altı aylık döneme ait belirtilen artış oranı Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda yılda iki kez artırılarak bulunur ve alıcı tarafından ödenecek.

Yeniden belirlenen aylık taksit ve borç bakiyesi İdare tarafından alıcıya bildirilecek. İlk ve son taksitin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını değiştirmeyecek.