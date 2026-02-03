TOKİ Kura Çekiliş Törenine Elitaş ve Bakan Yardımcısı Demiralp Katıldı

Başkan Büyükkılıç, TOKİ’nin gerçekleştirdiği projelerin Kayseri için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Devlet adamının geldiği yerlere bereket gelir. Allah razı olsun, heybeniz dolu olarak geldiniz” dedi. Demiralp’in Kayseri’ye hoş geldiniz dileklerini kabul eden Büyükkılıç, 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile hak sahiplerinin yüzlerinin güldüğünü ifade etti.

Bakan Yardımcısı Demiralp’in Mesajı

Bakan Yardımcısı Demiralp, Kayseri’deki vatandaşların yeni evlerine kavuşmaları için düzenlenen törende bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. “İnşallah hak sahibi vatandaşlarımıza, evlerinde mutlulukla, hayırla oturmalarını diliyorum” dedi. Ayrıca, Bakanlık olarak 81 ilde her noktada desteklerini esirgemediklerini kaydetti.

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, diğer AK Parti yetkilileri ve bürokratlar da yer aldı. Büyükkılıç, 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin önemine vurgu yaparak, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu ziyaret, Kayseri’deki konut projelerinin ve sosyal yardımların önemine dikkat çekerken, aynı zamanda yerel yönetim ile merkezi hükümet arasındaki işbirliğini pekiştirdi.