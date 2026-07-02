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  • TOL Mimarlık Kültürü Dergisi Kendi Web Sitesinde Yayın Hayatına Devam Ediyor

TOL Mimarlık Kültürü Dergisi Kendi Web Sitesinde Yayın Hayatına Devam Ediyor

2002 yılından bu yana TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından yayımlanan TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, artık kendi web sitesi üzerinden okuyucularıyla buluşacak. Dergi, mimarlık disiplini ve ilgili tasarım alanlarında meslek etkinliğinin paylaşıldığı bir ortam sunmayı, akademi ile pratik arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyor.

TOL Mimarlık Kültürü Dergisi Kendi Web Sitesinde Yayın Hayatına Devam Ediyor

Misyon ve Vizyon 

TOL’un misyonu; mimarlığı, kentsel mekânı ve kültürel mirası toplumsal, tarihi ve felsefi boyutlarıyla ele alan özgün ve etik bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası literatüre kazandırmak. Dergi, farklı disiplinlerden akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar için şeffaf ve nitelikli bir hakem denetimi süreci sunarak akademik üretimi teşvik ediyor.

Vizyon olarak ise TOL, geleneksel mimarlık yayıncılığının sınırlarını aşarak kentleşme süreçlerini, kültürel peyzajı ve birlikte yaşam pratiklerini çağdaş bir bakış açısıyla sorgulayan, Türkiye’de ve dünyada mimarlık kültürü üzerine yapılan tartışmalarda öncü bir yayın platformu olmayı amaçlıyor.

Yeni Yayın Platformu 

Dergi, bundan böyle toldergisi.com adresi üzerinden yayınlanacak. Bu adım, bilginin serbestçe paylaşıldığı kolektif bir bellek alanı yaratma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, bugüne kadar katkı sunan tüm yazarlarına, danışma ve yayın kurullarında görev alan ekip üyelerine ve mimarlık yayıncılığına emek veren meslektaşlarına teşekkür ederek yeni dönemde de nitelikli içerikleri okuyucularıyla buluşturmaya devam edeceğini duyurdu.

 

Haber Merkezi

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