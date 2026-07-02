TOL Mimarlık Kültürü Dergisi Kendi Web Sitesinde Yayın Hayatına Devam Ediyor
2002 yılından bu yana TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından yayımlanan TOL Mimarlık Kültürü Dergisi, artık kendi web sitesi üzerinden okuyucularıyla buluşacak. Dergi, mimarlık disiplini ve ilgili tasarım alanlarında meslek etkinliğinin paylaşıldığı bir ortam sunmayı, akademi ile pratik arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyor.
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