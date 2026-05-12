Tomarza Belediye Başkanı Koç: Hava şartlarının kano ve raftinge uygun hale gelmesini bekliyoruz

Kayseri’nin Tomarza ilçesi Böke Mahallesinde bulunan Kano Merkezi, sağanak yağışlar nedeniyle son dönemde Zamantı Irmağı’nın debisinin artmasıyla zarar görmüştü. Merkezdeki son durumla ilgili değerlendirmede bulunan Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, “Zamantı Irmağı’nın debisi yükseldiği için sular altında kalan bir şey yok aslında ama rıhtım seviyesinin üzerinde bir miktar su var. Öyle olunca mevsimsel şartlarda zaten spor yapmayı gerektirmiyor. Havalar halen soğuk. Meraklısı yine yapıyor ama önümüzdeki aylarda debinin düşeceği öngörülmekte. Havalarda ısındığı zaman hazırlıklarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kene ilaçlamasını iki tur halinde yaptık. Buranın otunu, çöpünü temizliyoruz. Bakımını eksiksiz yapıyoruz. Sadece su debisi biraz yüksek olduğu için su debisinin çekilmesi ve hava şartlarının kano ve raftinge uygun hale gelmesini bekliyoruz. Hava raporlarına göre gelecek hafta başlayacağız gibi görünüyor. Hazırız, bir sıkıntı yok. Gönül rahatlığı ile gelebilirler” diye konuştu.

‘KENEYLE İLGİLİ BİZE YANSIYAN OLUMSUZLUK YOK’

Baharın gelmesiyle kene konusunda tedbir aldıklarını belirten Koç, “Keneyle ilgili bize yansıyan bir olumsuzluk yok. Biz tedbir olsun diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Olmayan bir yer yok. Geçen yıl Erciyes Üniversitesinin içinde bile vardı. Orada ot yok, çöp yok. Bu gelince geliyor ama Biz ilçemizde olmasın diye gereken tedbirleri aldık. Bu şekilde de çalışıyoruz. İnşallah bu sene hiçbir sıkıntımız olmayacak. Zaten kene öldürmüyordu, bilinçsizlik öldürüyordu. Bilinçlendirme konusunda da eksiksiz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.