Tomarza Belediye'sinden Mustafa Yıldızdoğan Konseri'ne tam destek: Tasarruf tedbirleri hikaye!

Geleneksel hale gelen Pusatlı Birlik ve Beraberlik Şenlikleri, Tomarza Belediyesi'nin tam desteği ile düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikle sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ve Aşık Sefai sahne aldı. Şenliğe Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Turgut Koç, Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Ankara’daki Pusatlılar Derneği Başkanı Mustafa Özyolu, Pusatlı Muhtarı Halil Tanırgan ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç: “Anadolu'nun yanık tenli buğday benizli yiğitleriyiz. İşte bunları da burada görüyorum. Türk'ün en büyük özelliği savaşı ve toyu. Savaşın da en iyisini yaptık, toyun da en iyisini yapıyoruz. Emeği geçenlere buradan teşekkür ediyorum. Türk tarihi kadar eski bir toy geleneğimiz var bizim. Acılarımızla, ağırlıklarımızla ortağız. Düğünlerimizle ortağız. Buradan şu muhteşem kalabalığı görünce bir kez daha teşekkür ediyorum bunu hazırlayan, bu etkinliği düşünen, tekrar tekrar yapan arkadaşlara. Çünkü o kadar güzel gözüküyorsunuz ki. Bu birliğe sonuna kadar destek verdik, bundan sonra da vereceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bunu da bu vesileyle burada dostla düşmana göstereceğiz. Hepinize şenliğimizin hayırlar getirmesini diliyorum, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, “Ben Tomarza'da ismi verilen kınalı koyunların ve kuzuların ismini okumak istiyorum. Turgay Doğan, Ramazan Karataş, Seyfi Ali Demirtaş, Oğuz Canıpek, Necati Kahraman, Nazmi Kapucu, Mustafa Sezgin, Halil İbrahim Yılmaz, İbrahim Akarsu, Efkan Cengiz, Emin Urhan, Ali Erdem ve daha niceleri. Bunlar Tomarza'nın kınalanmış askere gönderilmiş ve şehit olmuş evlatları. Biz bugün bu coğrafyada bu şenliği düzenleyebiliyorsak bu şehitleri anmadan yapılacak her toplantı benim için anlam bir ifade etmiyor. O yüzden öncelikle onları anmak istiyorum. Biz bayramlarda eşimizin elini tutalım diye elinden vazgeçenler, çocuğumuzun gözünün içine bakalım diye gözünden vazgeçenler, bu topraklarda dimdik yürüyelim diye bacağından vazgeçen gazilerimizle minnetle anıyorum. Maalesef coğrafyamız çok büyük acılara sahne oluyor. Biz de bu acıların şahidi olarak maalesef bir taraftan yutkunuyoruz ama bir taraftan da hayatımız devam ediyor. Bu şehit aileleri biliyoruz ki haber geldiğinde şunu yapmışlardı, hepiniz ekranlardan hatırlayacaksınız. Dimdik durmuşlar, “ağlamayacağım, bu PKK'ya, bu apoculara fırsat vermeyeceğim, dimdik duracağım” diye ağıtlarını gece yorganın altına saklayıp kameralar karşısında dimdik durdular. Çünkü dosta güven, düşmana umutsuzluk vermek istediler. Biz de bugün bu bayramları kutluyorsak, bir taraftan bir tas çorba için sıraya girmiş onlarca çocuğun görüntülerini, bir taraftan Doğu Türkistan'da namusu ırzı risk altında olan ırktaşlarımızdan habersizce biz bugün bu bayramı kutluyorsak, dosta ümit, düşmana korku olsun diye kutluyoruz. Ben o yüzden sayın başkana bu toplantısından dolayı, bu organizasyondan dolayı şükranlarımı, milletlerimi sunuyorum. Hepinizi katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ankara’daki Pusatlılar Derneği Başkanı Mustafa Özyolu ise: “Biz hayırlı işler yapıyoruz. Bütün yaptığımız işler, insanlığa, insanlara, köylümüze, kasabamıza, evimize, ilçemize faydalı işler yapıyoruz. Hepimiz burada akraba, eş, dost böyle işlerde birleşmemizi talep ediyoruz. Bizim yaptığımız her işten fakiri de faydalandı, zengini de faydalandı, herkes faydalandı. Bunun için birlik olun, beraberlik olun, şenliğinize bakın” diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Turgut Koç da programda emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak program tebriklerini iletti.