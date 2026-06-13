Tomarza Belediyesi Tekstil Atölyesini Kendi İşletecek

Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, ilçedeki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. İlçedeki kano merkezine değinen Koç, “Yağışlardan dolayı çok bereketli bir sene. Yağışlardan dolayı kanonun rıhtımı dahil şu anda sular altında. Ancak geçtiğimiz haftalarda karavan ekiplerimiz var. Sadece kano değil, geçen hafta o bölgede karavan kampı düzenlediler. Çok verimli oldu. Önümüzdeki hafta yine gelecekler. Öyle beyan ettiler. Geçen yıllardaki kano, bu sene suların yükselmesinden dolayı yapılamıyor. Bu sene kano deyince kene de var. Kene ilaçlamasına devam ediyoruz. Sular yüksek olsa bile mutlaka o suyun değmediği noktaları ilaçlıyoruz. Kontrolünü yapıyoruz. Sezon açıldığında vatandaşlarımız güven içerisinde gelebilsinler diye temizlik çalışmalarını yine eksiksiz sürdürüyoruz” diye konuştu.

“TOMARZA BELEDİYESİ, TEKSTİL ATÖLYESİNİ İMAR A.Ş. ADINA KENDİ ÜRETECEK”

İlçedeki tekstil atölyesini hayata geçirdiklerini kaydeden Koç, “Sosyal medya hesaplarımızda da paylaştık. Tomarza’da tekstil atölyemiz vardı. Yıllar önce yapılmıştı. Benden önceki dönemdi. Dikim evi halindeydi ama çalıştırılamıyordu. İşte yeterli usta bulunamıyordu. Aslında donanımı çok güzeldi. 2300 metrelik kapalı bir alandı. Tesiste, tüm makineleri var. Dikim eviydi. Bu sene bir grup arkadaş kiralamışlardı ama yine yapamadılar. Tomarza Belediyesi, Tomarza Tekstil Atölyesi’ni İmar AŞ’miz adına kendi üretecek. Bu konuda da çeşitli destekler aldık. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun nevresimlerini, resmi kurumların ve özel sektörün işlerini almaya devam ediyoruz. Ona göre de personel alımı yapacağız. İŞKUR’a yazısı yazıldı. Çok güzel olacak inşallah. İstihdama yönelik bir çalışmaydı. Evet, belediyecilik bazen yol yapmak, park yapmak ama bazen de işsizliğe de çare bulmaktır. Belki öncelikli görevi değil ama o olmadan insanlar bölgesinde durmuyor. Doğduğu yerde doymadığı zaman bu sefer de başka yerlere gidiyor. Bizim bölgemizi güzelleştirdiğimizin de anlamı olmuyor. Her şey insan için ama o insan öncelikli iş sahibi olmalı. Evet, hanımlar için özellikle kıymetli bir şeydi. Daha önce kursları açılmıştı, ustalar oluşturulmuştu. Yine o kadroyu genişleterek sabırla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ALLAH ÇİFTÇİMİZN YARDIMCISI OLSUN”

Sözlerini sürdüren Koç, şöyle konuştu: “Elektrik GES dediğimiz projemizden verim almaya başladık. Hesaplarımıza paraları yatmaya başladı. Tomarza’mızın kendi elektriğini üretmek için tesisimizi yapmıştık. Artık tükettiğimizin bir katını da hesabımıza gelir olarak alıyoruz. Onun dışında artık sezon geliyor. Yağmurlardan çok fırsat bulamadık ama yollarımız biraz sıkıntılı. Yağmur yağdı, kış mevsimiydi. Tüm Kayseri bölgesinde olduğu gibi bizde de yağmurlar biter bitmez de yollarımızda gerekli düzenleme çalışmalarını, parke çalışmaları başta olmak üzere asfalt tamirlerimizi yapacağız. Arazi yollarımız yine keza. Ama çamurdan giremiyoruz. Bölgemizde bu sene çok büyük bir sıkıntı var. Patates ve kabak ekecek çiftçilerimiz, yağmurdan dolayı tarlalara girip ekim yapamadılar. Ekimin tarihi geçmek üzere böyle de bir sıkıntımız var. Allah çiftçimizin de yardımcısı olsun. Biz çiftçilerimiz için elimizden gelen her şeyi yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.”

(RHA)