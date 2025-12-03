Tomarza Böke'de 500 fidan toprakla buluştu

Kamp, Doğa ve Dağcılık Trekking grubu üyeleri ile Tomarza Böke Mahallesi gönüllüleri, 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Tomarza ile Develi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün fidan desteğiyle Kamp, Doğa ve Dağcılık Trekking grubu üyeleri ve Tomarza Böke Mahallesi'nden oluşan yaklaşık 50 kişilik gönüllü, 500 fidanı toprakla buluşturdu.
Yapılan açıklamada, “Yaklaşık 50 kişilik gönüllülerden oluşan yürüyüş ekibi yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeden ağaçlandırma çalışması yaptı. Emeği geçen herkese çok teşekkürler” denildi.

