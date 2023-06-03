Tomarza Çaparları Tescillenme Çalışmaları Başladı

Tomarza ilçesinde sürü hayvanların koruyucusu Çapar köpeklerinin tescillenmesi için çalışmalar başladı.

PAYLAŞ
  • 03.06.2023 11:01
  • Güncelleme: 03.06.2023 11:25
  • 81
Tomarza Çaparları Tescillenme Çalışmaları Başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tomarza ilçesinde sürü hayvanların koruyucusu Çapar köpeklerinin tescillenmesi için çalışmalar başladı.

Tomarza ilçesinde Anadolu Çapar köpeklerini üreten İşletme sahibi Şükrü Pekel; "Yaklaşık 15 yıldan bu yana Çapar köpeklerini yetiştirip dünyanın dört bir yanına göndermekteyim. Sivas’ın Kangal’ı, Aksaray’ın Malaklı’sı, Eskişehir’in Akbaş köpekleri nasıl meşhur ise Tomarza’mızın Çapar köpekleri neden meşhur olmasın? Çapar köpeklerini kaymakamlığımızın ve Tomarza Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleri ile tescillenmesi için çalışmalarımız başladı. Bu güne kadar benim besletip büyüttüğüm Çapar köpekleri hiç bir insana zarar vermemiştir. İnsana zarar vermediği gibi sürü hayvanlarını yabani hayvanlara karşı koruyucu özelliği vardır. Çapar Köpekleri cins bir köpek olduğu için bu hayvanların tescillini ilçemiz adına yaptırmak için gerekli girişimlere başladık. İnşallah ilerleyen zamanlarda Çapar köpekleri dendiği zaman Tomarza ilk gelen isimler arasında yer alacak" dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Alkollü sürücü kazaya sebep oldu

Alkollü sürücü kazaya sebep oldu

Kayserispor'da 5 eksik var

Kayserispor'da 5 eksik var

Kayserispor'un yeni forması görücüye çıktı

Kayserispor'un yeni forması görücüye çıktı

Cenk Gönen Kayserispor'dan ayrıldı

Cenk Gönen Kayserispor'dan ayrıldı

Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

4
Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

5
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

6
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum' projesi hayata geçiriliyor

"Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum" projesi hayata geçiriliyor

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: 'Kayserispor bütün güçlükleri aşabilecek büyük bir camiadır'

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: 'Kayserispor bütün güçlükleri aşabilecek büyük bir camiadır'

DAHA FAZLA
İlim semasında bir yıldız Mustafa Asım Köksal hoca anıldı

İlim semasında bir yıldız Mustafa Asım Köksal hoca anıldı

Bir anneden Başkan Büyükkılıç'a: 'Sizin Hakkınızı Ödeyemem'

Bir anneden Başkan Büyükkılıç'a: 'Sizin Hakkınızı Ödeyemem'

MELMEK yılsonu sergisi açıldı

MELMEK yılsonu sergisi açıldı

Tomarza Çaparları Tescillenme Çalışmaları Başladı

Tomarza Çaparları Tescillenme Çalışmaları Başladı

Tomarza'da evleri ağır hasar gören vatandaşlara konteynerleri verildi

Tomarza'da evleri ağır hasar gören vatandaşlara konteynerleri verildi