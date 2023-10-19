Tomarza'da 'Muhtarlar Günü' Kutlandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 19 Ekim 'Muhtarlar Günü' düzenlenen etkinlikle kutlandı.

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  • 19.10.2023 12:02
  • Güncelleme: 19.10.2023 14:42
Tomarza'da 'Muhtarlar Günü' Kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 19 Ekim ’Muhtarlar Günü’ düzenlenen etkinlikle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Tomarza Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Doğan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Tomarza-Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Doğan tarafından yapıldı. Doğan açıklamasında; "Muhtar; seçilmiş, seçkin, davranışlarında özgür olan, dilediğini yapan, köy yada mahalle işlerine bakmak için seçtiği, hatırlı, gönüllü, sayılan, sevilen kimsedir. Bu gün ülkemizde 50 bin 292 muhtar görev yapmaktadır. Muhtarlık müessesi 21. yy. yakışır şartlarda hizmet etmesi için yeni bir köy ve mahalle kanununda ihtiyaç duyulmaktadır. Muhtarlık seçmenin 24 saat kapısını çalabileceği siyasal olmayan tek müessesedir. Bu günü bizlere ’Muhtarlar Günü’ olarak ilan eden başta cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Programa; Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Kadir Er, İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin’in yanı sıra çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

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İHA

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