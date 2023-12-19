Tomarza'da 100. Yıl Atatürk Koşusu yapıldı

Tomarza İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 100. Yıl Atatürk Koşusu'nda öğrenciler kıyasıya yarıştı.

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  • 19.12.2023 16:24
  • Güncelleme: 19.12.2023 16:29
Tomarza'da 100. Yıl Atatürk Koşusu yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tomarza İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 100. Yıl Atatürk Koşusu’nda öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Tomarza’da 100. Yıl Atatürk Koşusu’na katılan öğrenciler, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren öğrencilerin kupa ve madalyaları ise düzenlenen törenle verildi. Törene; İlçe Kaymakamı Ali Buzkaya ile kurum amirleri, okul yönetimleri, öğretmenler ve sporsever öğrenciler katıldı.

Törende protokol üyeleri, dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını takdim etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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