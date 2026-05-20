Tomarza'da 19 Mayıs Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kız-Erkek Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular, hem bireysel performansları hem de centilmence mücadeleleriyle izleyenlerden tam not aldı. Karşılaşmalar boyunca ortaya koyulan azim, disiplin ve sportmenlik ruhu tribünlerde takdirle karşılanırken, organizasyon 19 Mayıs’ın anlam ve önemine yakışır bir atmosferde tamamlandı. Turnuvaya katılan tüm sporcular tebrik edilirken, dereceye giren isimlere ödülleri takdim edildi. İlçe genelinde gençlerin spora yönlendirilmesi ve sportif faaliyetlere katılımının artırılması amacıyla benzer organizasyonların devam edeceği bildirildi.

Haber Merkezi

