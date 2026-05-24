Tomarza'da 20 Yıllık Gelenek Coşkuyla Kutlandı

Programa; Vali Gökmen Çiçek, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Tomarzalılar Kültür ve Dayanışma Vakfı Onursal Başkanı Yaşar Karayel, Tomarzalılar Kültür ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Fatih Karayel ile çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Tomarza’da 20 yıldır kesintisiz sürdürülen organizasyonun, ilçenin çocuklara ve geleceğe verdiği önemin göstergesi olduğunu belirterek, “Bugün burada çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk bizler için en büyük kazanımdır. Bu organizasyonda büyük emek ve gönül birliği var” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, doğup büyüdüğü Tomarza’da bu geleneğin 20’nci yılına tanıklık etmekten gurur duyduğunu ifade ederek, çocukların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Tomarzalılar Kültür ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Fatih Karayel ise vakfın en büyük motivasyonunun çocuklar olduğunu belirterek, “20 yıl önce küçük bir adımla başlayan bu organizasyon bugün büyük bir sevgi buluşmasına dönüştü. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çocukların hazırladığı sahne gösterileri izleyicilerden alkış aldı. Program, çocuklara hediyelerin dağıtılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

