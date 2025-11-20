Tomarza'da 5 Milyon TL'lik Kano Alanı Projesi Tamamlanmak Üzere

Proje kapsamında, taşkın sınırları göz önünde bulundurularak piknik alanları, kamp ve karavan konaklama olanakları, çevre düzenlemesi ve rıhtım yolları planlandı. Ayrıca, sedir ağacından yapılacak iskele, altı adet kamelya, oturma grupları, kilit parke taşları, açık otopark alanı ve ahşap halatlı korkuluk sistemi de inşa edilecek.

Sosyal merkez, 55 metrekare kapalı alan ile 20 metrekare yarı açık sundurmalı bir bölüm içerecek. Bu alanda büfe, bay ve bayan WC’leri, ayrıca 50 metrekarelik mescit kısmında bay ve bayan mescitleri, abdesthaneler, engelli WC, temizlik odası ve depo alanları bulunacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, kano sporuna altyapı sağlanmasının yanı sıra, bölgeye gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve Tomarza’nın turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Bu proje sayesinde, Böke Mahallesi'nin doğa ve su sporları turizminde yeni bir çekim merkezi haline gelmesi bekleniyor.