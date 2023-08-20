Tomarza'da Ahmet Şafak sahne aldı
Tomarza'da 29. Ulusal 19. Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında, şarkıcı Ahmet Şafak sahne aldı.
- 20.08.2023 16:37
- Güncelleme: 20.08.2023 16:37
Tomarza Belediyesi tarafından 19 – 20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 19. Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri, dün başladı. Program kapsamında dün Gizem Ergül, Aşık Gulfani, Halil Daylak ve Tugay Kocakaya sahne aldı. Etkinliğin son gününde ise Ahmet Şafak sahneye çıktı. Konser süresince sevilen şarkılarını seslendiren Şafak, birçok vatandaşın katılım sağladığı etkinlikte yoğun ilgi gördü.
1ha
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