Tomarza’da Ahmet Şafak sahne aldı

Tomarza Belediyesi tarafından 19 – 20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 19. Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri, dün başladı. Program kapsamında dün Gizem Ergül, Aşık Gulfani, Halil Daylak ve Tugay Kocakaya sahne aldı. Etkinliğin son gününde ise Ahmet Şafak sahneye çıktı. Konser süresince sevilen şarkılarını seslendiren Şafak, birçok vatandaşın katılım sağladığı etkinlikte yoğun ilgi gördü.