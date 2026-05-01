Tomarza'da Aile Faciası: Eşini Öldürüp İntihar Etti
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşanan olay, ilçeyi yasa boğdu. Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana gelen trajik olayda, D.E. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi D.B.'yi tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
Olay, öğle saatlerinde mahalle sakinlerinin silah seslerini duymasıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, D.E. ve eşi D.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayın nedenine ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldı.
Mahalle sakinleri, çiftin uzun süredir sorun yaşadığını iddia ederken, olayın detayları adli incelemenin ardından netlik kazanacak.