Tomarza'da Altyapı ve Ulaşım Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesindeki yol genişletme, asfalt yenileme ve çevre düzenleme projelerini yerinde inceledi. Büyükkılıç, yapılan çalışmaların önemine vurgu yaparak, 'Birlik ve beraberliğin gücünü yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.
Projelerin Detayları
Tomarza'da devam eden yol genişletme ve altyapı düzenlemeleri, ilçenin ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. Başkan Büyükkılıç'ın incelemeleri sırasında, şu projeler hakkında bilgi verildi:
- 10 Bin Ton Sıcak Asfalt: Eski sathi kaplama asfaltın yenilenmesi.
- 42 Kilometre Sathi Kaplama: Mahalleler arası bağlantıyı güçlendirmek için.
- 23 Bin Metrekare Kilit Parke: Altyapı düzenlemeleri ile birlikte.
Yerel İletişim ve Destek
Başkan Büyükkılıç, Tomarza'daki projeler hakkında bilgi verirken, eski AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karayel, yapılan yol çalışmalarının önemini vurgulayarak, "Bu yollar, başkanımızın hizmetleridir" dedi.
Çocuklarla Buluşma
Başkan Büyükkılıç, Yeni Mahalle TOKİ çevresindeki düzenleme çalışmalarını da inceledi. Burada, çocuklarla bir araya gelerek futbol oynayan gençlere Kayserispor forması hediye etti. Başkan, "Hedefimiz sadece altyapı değil, aynı zamanda mutlu ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak" dedi.
Eşit Hizmet Anlayışı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe ilçe yaptığı yatırımlarla Kayseri'nin her noktasını daha yaşanabilir hale getirmeye devam ediyor. Tomarza'daki bu çalışmalar, ilçenin gelişiminde önemli bir rol oynuyor ve yerel yönetimlerin eşit hizmet anlayışını yansıtıyor.