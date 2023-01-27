Tomarza'da anneler kızlar voleybol turnuvası tamamlandı
Gençlik ve Spor Tomarza İlçe Müdürlüğü Anneler Kızlar Voleybol turnuvası tamamlandı.
- 27.01.2023 16:52
- Güncelleme: 27.01.2023 16:52
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Tomarza’da çeşitli dallarda başlatılan spor kursları yoğun il görüyor. “3’ten 93’e Spor Tomarza'' sloganıyla başlatılan aktiviteler kapsamında başlatılan Anneler Kızlar Voleybol turnuvası yapıldı. Dereceye giren takımlara madalyalarını İlçe Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Davut Şahin verdi.
1ha
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