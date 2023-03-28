Tomarza'da aşırı rüzgar cami şerefesini düşürdü

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle İncilli Mahalle Cami’nin şerefesi düştü.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve her geçen saat şiddetini artırarak devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle İncilli Mahalle Camisinin şerefesi düştü. Düşen şerefe nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken, caminin zarar gören bölümünün ilerleyen günlerde yeniden yapılacağı öğrenildi.