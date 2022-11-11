Tomarza'da bin 500 fidan toprakla buluştu

’Türkiye Yüzyılına Nefes’ sloganıyla ’Milli Ağaçlandırma Günü’ çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak Tomarza İlçesinde de fidan dikimi gerçekleşti.

81 ilde saat 11:11’de eş zamanlı düzenlenen seferberlik çerçevesinde kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve öğrencilerin katıldığı etkinlikle Tomarza ilçesinde bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.