Tomarza'da çeşme hayrı yaptıktan 4 gün sonra kazada öldü

Olay, dün Tomarza ilçesi Akdere Mahallesinde meydana geldi. Çiftçi Seyit Akçeken, traktörüne tarım aletini takmaya çalıştığı sırada sıkıştı. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, bulunduğu yerden çıkarılan Akçeken’in hayatını kaybettiğini belirledi. Akçeken’in cenazesi Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akçeken’in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Mahallede kılınan cenaze namazına, Akçeken’in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akçeken, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Akçeken’in mahallede 4 gün önce çeşme hayrı işlediği ortaya çıktı. Çeşmenin yapımını tamamladıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşan Akçeken’e bir kullanıcı, “Ağabey sen öldüğünde belki 100 yıl geçecek, bu çeşmeler Allah bilir kalacak, akacak. Yapanı ve yaptıranı hep hayırla yad edecekler. Gerisine kulak asma, yiğit ölür namı kalır” dediği görüldü. Yapılan yoruma yanıt veren Akçeken de, “Teşekkür ederim kardeşim. Bugün üzerinde olduğumuz toprağın yarın altında olacağız. Orada hayır yapan, yaptıran, vesile olanın yapılan hayratın karşımıza çıkacağından eminiz” dedi.