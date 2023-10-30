Tomarza'da Cumhuriyet'in 200. yılında açılmak üzere zaman kapsülü gömüldü

Tomarzalı Proje Uzmanı Hasan Gürbüz, Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde 2123 yılında açılmak üzere 'Cumhuriyet Zaman Kapsülü' hazırlayarak toprağın altına gömdü.

PAYLAŞ
  • 30.10.2023 15:23
  • Güncelleme: 30.10.2023 16:05
Tomarza'da Cumhuriyet'in 200. yılında açılmak üzere zaman kapsülü gömüldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tomarzalı Proje Uzmanı Hasan Gürbüz, Cumhuriyet’in 100. yıldönümünde 2123 yılında açılmak üzere ‘Cumhuriyet Zaman Kapsülü’ hazırlayarak toprağın altına gömdü.

Konu hakkında açıklama yapan Tomarzalı Proje Uzmanı Hasan Gürbüz, “Cumhuriyet’imizin 100. Yıl anasına hazırladığım zaman kapsülü hazırladık. Zaman kapsülünün içerisinde; Tomarza’mızın gururu iftiharı olan insanları; Melek Mosso, Murat Ünalmış, İzzet Özilhan, Prof. Dr. Tufan Gündüz ile Prof. Dr. Ersan Şen’in öz geçmişleri, genetiği ile oynamamış bakliyat, tahıl, sebze ve meyve tohumları ve bu tohumların bozulmaması için antik çağlarda yapıldığı gibi meşe ağacının külleriyle harmanladım. 29 Ekim 2023 tarihine ait gazeteler, Türkiye’de ve Dünya’da son yüz yılda yaşadığımız olayları, savaşları, büyük doğa olaylarını anlatan videolar, dönemin sevilen şarkıları. Cumhuriyeti ve Atatürk’ü anlatan videolar ile ilçemizin tüm köyleri ve merkezine ait yüzlerce video ve fotoğrafı taşınır disk ve laptop bilgisayar, yüzlerce kişiden gelen gönderici mektuplarını yazılı ve dijital ortama aktarılan veriler, minik çocukların 100. yılı sonrasına duygu ve düşüncelerini anlatan resimleri ve mektupları, günlük tükettiğimiz hazır gıdalardan ve günlük kullandığımız taşınır teknolojik ürünlerden de örnekleri kapsül içerisine koyup kendimize ait araziye gömdük. Zaman Kapsülünün gömüldüğü yerin üstüne ise ilerleyen zamanlarda Zaman Kapsülünün yerini belli olması için mermerden küçük bir anıt yaptırarak Cumhuriyet’imizin 200. yılı olan 29 Ekim 2123 tarihinde açılması gereken notla anıtı tamamlamış olacağız. Zaman Kapsülümüzün oluşmasında emekleri geçen herkse teşekkür ederim” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cumhuriyet'in ikinci asrında gözünü dünyaya açtı

Cumhuriyet'in ikinci asrında gözünü dünyaya açtı

Kayseri Gastronomi Günleri tam not aldı

Kayseri Gastronomi Günleri tam not aldı

AGÜ öğrencilerinin Yapay Zeka ve Enerji Verimliliği Projesine Destek

AGÜ öğrencilerinin Yapay Zeka ve Enerji Verimliliği Projesine Destek

Başkan Büyükkılıç: 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri'mize çok yakıştı'

Başkan Büyükkılıç: 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri'mize çok yakıştı'

HAMAS'tan dünyaya çağrı!

HAMAS'tan dünyaya çağrı!

Sinan Chef'ten İsrail ve Amerikan ürünlerine boykot çağrısı

Sinan Chef’ten İsrail ve Amerikan ürünlerine boykot çağrısı

Çok Okunanlar
1
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

2
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

3
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

4
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

5
'Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor'

‘Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor’

6
Kornea nakli ile sağlığına kavuştu

Kornea nakli ile sağlığına kavuştu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Furkan Baysak'tan İsrail ürünlerine Boykot'

Furkan Baysak'tan İsrail ürünlerine Boykot'

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında binlerce pedal

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında binlerce pedal

DAHA FAZLA
Yangında onlarca güvercin telef oldu

Yangında onlarca güvercin telef oldu

Başkan Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Habitat Zirvesi'nde konuştu

Başkan Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Habitat Zirvesi'nde konuştu

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: 'Spekülatif ilanlara ve fiyat artışlarına kesinlikle izin vermeyeceğiz'

Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: 'Spekülatif ilanlara ve fiyat artışlarına kesinlikle izin vermeyeceğiz'

Yeni tramvay hattı ile raylı sistem uzunluğu 46 kilometreye ulaştı

Yeni tramvay hattı ile raylı sistem uzunluğu 46 kilometreye ulaştı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri İl Başkanlığına Muzaffer Pala getirildi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri İl Başkanlığına Muzaffer Pala getirildi