Tomarza'da evleri ağır hasar gören vatandaşlara konteynerleri verildi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle Tomarza ilçesinde evlerinde ağır hasar olan vatandaşlara AFAD tarafından konteyner verildi.

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  • 03.06.2023 10:58
  • Güncelleme: 03.06.2023 11:25
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Tomarza'da evleri ağır hasar gören vatandaşlara konteynerleri verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle Tomarza ilçesinde evlerinde ağır hasar olan vatandaşlara AFAD tarafından konteyner verildi.

6 Şubat’ta ve daha sonra yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerinde ağır hasar alan 4 Tomarzalı vatandaşa konteyner verildi. İlçeye bağlı İmamkullu, Çanakpınar ve Emiruşağı Mahallesinde evleri ağır hasar gören ailelere AFAD konteynerleri teslim edildi.

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İHA

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