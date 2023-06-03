Tomarza'da evleri ağır hasar gören vatandaşlara konteynerleri verildi
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle Tomarza ilçesinde evlerinde ağır hasar olan vatandaşlara AFAD tarafından konteyner verildi.
- 03.06.2023 10:58
- Güncelleme: 03.06.2023 11:25
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle Tomarza ilçesinde evlerinde ağır hasar olan vatandaşlara AFAD tarafından konteyner verildi.
6 Şubat’ta ve daha sonra yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerinde ağır hasar alan 4 Tomarzalı vatandaşa konteyner verildi. İlçeye bağlı İmamkullu, Çanakpınar ve Emiruşağı Mahallesinde evleri ağır hasar gören ailelere AFAD konteynerleri teslim edildi.
İHA
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